Москва9 июлВести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал в своем канале в мессенджере MAX о целенаправленных ударах ВСУ по гражданскому населению, в результате ранения получили десять человек.
В частности, враг атаковал скопление людей на автозаправочной станции в Новоайдарском муниципальном округе. Ранены пять человек – четыре мужчины и одна женщина.
Кроме того, во время посадки пассажиров вражеский дрон атаковал рейсовый автобус Кременная - Луганск в поселке Старая Краснянка.
Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщинысказано в сообщении
В Кременском муниципальном округе БПЛА ударил по частному дому - ранена пенсионерка.
Также дроны ударили по зерновозу и "Газели" в Белокуракинском муниципальном округе. 45-летний водитель микроавтобуса ранен.
Еще одну "Газель" ВСУ атаковали на автодороге в Старобельском муниципальном округе. Ранен 27-летний водитель. Также в этом округе атаке подвергся частный дом, никто не пострадал.
В Троицком враг ударил по экскаватору строительного предприятия, к счастью, обошлось без жертв.
Пасечник подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Последствия вражеских атак фиксируют следователи СУ СК РФ по ЛНР.