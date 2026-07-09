Пасечник: 10 человек в ЛНР получили ранения при атаках ВСУ

В ЛНР при атаках ВСУ ранены 10 человек Пасечник: 10 человек в ЛНР получили ранения при атаках ВСУ

Москва9 июл Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал в своем канале в мессенджере MAX о целенаправленных ударах ВСУ по гражданскому населению, в результате ранения получили десять человек.

В частности, враг атаковал скопление людей на автозаправочной станции в Новоайдарском муниципальном округе. Ранены пять человек – четыре мужчины и одна женщина.

Кроме того, во время посадки пассажиров вражеский дрон атаковал рейсовый автобус Кременная - Луганск в поселке Старая Краснянка.

Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины сказано в сообщении

В Кременском муниципальном округе БПЛА ударил по частному дому - ранена пенсионерка.

Также дроны ударили по зерновозу и "Газели" в Белокуракинском муниципальном округе. 45-летний водитель микроавтобуса ранен.

Еще одну "Газель" ВСУ атаковали на автодороге в Старобельском муниципальном округе. Ранен 27-летний водитель. Также в этом округе атаке подвергся частный дом, никто не пострадал.

В Троицком враг ударил по экскаватору строительного предприятия, к счастью, обошлось без жертв.

Пасечник подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Последствия вражеских атак фиксируют следователи СУ СК РФ по ЛНР.