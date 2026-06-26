Два человека погибли, еще четверо пострадали при атаках беспилотников в ЛНР

В ЛНР в результате атак дронов погибли два человека, еще четверо ранены Два человека погибли, еще четверо пострадали при атаках беспилотников в ЛНР

Москва26 июн Вести.В Луганской Народной Республике в результате атак украинских беспилотников погибли два человека и еще четверо пострадали. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

В Старобельском и Перевальском округах дроны атаковали сельхозтехнику и гражданский грузовик – оба водителя погибли.

Преступный киевский режим нанес удары по территории ЛНР. БПЛА противника ударили по сельскохозяйственной технике фермерского хозяйства в Старобельском муниципальном округе и гражданскому грузовому автомобилю в Перевальском муниципальном округе. К несчастью, оба водителя погибли написал Леонид Пасечник

В Новоайдарском округе в результате удара БПЛА ранен 39-летний водитель грузового автомобиля.

В Лисичанске вражеские беспилотники нанесли удары по экскаватору (ранен 29-летний водитель) и двум легковушкам (травмы получили 53-летний мужчина и 50-летняя женщина). Также атакован автомобиль ремонтной бригады из Татарстана – никто не пострадал.

Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Сотрудники Следственного комитета фиксируют последствия ударов.