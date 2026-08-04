Глава ЛНР сообщил о двух погибших и четырех раненых при атаках ВСУ

В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека, еще четверо ранены Глава ЛНР сообщил о двух погибших и четырех раненых при атаках ВСУ

Москва4 авг Вести.В Луганской Народной Республике в результате атак Вооруженных формирований Украины погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Преступная киевская хунта продолжает целенаправленный террор мирных жителей республики: погибли два человека, еще четверо ранены написал Леонид Пасечник

В Лисичанске удар пришелся по водовозу, который раздавал воду жителям: погибла 75-летняя женщина, ранен водитель. В Новопсковском районе при атаке по грузовику торгового предприятия погиб 41-летний водитель.

В Сватово под удар ВСУ попал многоквартирный дом – тяжелые ранения получила 88-летняя женщина. В Стаханове в результате атак БПЛА повреждены жилой дом и магазин. Никто не пострадал.

В Старобельском муниципальном округе при ударе дрона 42-летний водитель комбайна пострадал во время полевых работ. В Новоайдаре поврежден автомобиль дорожной службы, пострадавших нет. В Брянке ранен 49-летний таксист, в Кременной – 40-летний мужчина.

Всем раненым оказывают медицинскую помощь. Глава ЛНР пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что удары наносились целенаправленно по гражданским объектам, и назвал происходящее терроризмом.

В настоящее время следователи фиксируют последствия обстрелов.