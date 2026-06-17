Мужчина и женщина погибли при ударах ВСУ по жилому дому и машине в ЛНР

Два человека погибли при атаках ВСУ в ЛНР Мужчина и женщина погибли при ударах ВСУ по жилому дому и машине в ЛНР

Москва17 июн Вести.В Луганской Народной Республике в результате атак со стороны Украины погибли два человека. Еще двое получил ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Один из ударов пришелся на Сватово. Целью противника стал жилой дом, в котором находилась семья. Там погиб 62-летний мужчина.

Также ВСУ атаковали гражданскую машину на трассе Бараниковка – Краснореченское в Кременском муниципальном округе.

В результате удара погибла женщина, еще два человека получили ранения. Пострадавшие оперативно доставлены в больницу написал Пасечник в мессенджере MAX

Он указал, что целенаправленные атаки на мирное население – это тактика киевского режима.