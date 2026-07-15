Москва15 июлВести.Украинские боевики нанесли новые удары по ЛНР — за прошедшие сутки 2 мирных жиетля погибли, еще 9 получили ранения. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник.
В селе Смоляниново вражеский БПЛА прицельно атаковал гражданский грузовой автомобиль, на котором доставляли продукты в магазины. Погиб 31-летний водитель. Ранения получили 31-летний и 27-летний экспедиторы, а также 37-летний мужчина, который находился рядомнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Кременском муниципальном округе враг несколько раз сбрасывал боеприпасы с БПЛА на людей. В результате один мотоциклист погиб, еще один ранен, также пострадал мужчина, находившийся около магазина в эпицентре взрыва. В Сватове ранения получил велосипедист.
В Зоринске украинские боевики ударили по остановке общественного транспорта – пострадали 33-летний и 41-летний мужчины. Вблизи Северодонецка БПЛА ударил по автомобилю ритуальных услуг — ранен 55-летний водитель.
Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.
Сотрудники Следственного комитета (СК) по ЛНР фиксируют последствия каждой вражеской атаки.