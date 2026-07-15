Два мирных жителя погибли, еще 9 ранены после атак украинских боевиков на ЛНР

Два мирных жителя ЛНР погибли, еще 9 пострадали после атак украинских боевиков Два мирных жителя погибли, еще 9 ранены после атак украинских боевиков на ЛНР

Москва15 июл Вести.Украинские боевики нанесли новые удары по ЛНР — за прошедшие сутки 2 мирных жиетля погибли, еще 9 получили ранения. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник.

В селе Смоляниново вражеский БПЛА прицельно атаковал гражданский грузовой автомобиль, на котором доставляли продукты в магазины. Погиб 31-летний водитель. Ранения получили 31-летний и 27-летний экспедиторы, а также 37-летний мужчина, который находился рядом написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Кременском муниципальном округе враг несколько раз сбрасывал боеприпасы с БПЛА на людей. В результате один мотоциклист погиб, еще один ранен, также пострадал мужчина, находившийся около магазина в эпицентре взрыва. В Сватове ранения получил велосипедист.

В Зоринске украинские боевики ударили по остановке общественного транспорта – пострадали 33-летний и 41-летний мужчины. Вблизи Северодонецка БПЛА ударил по автомобилю ритуальных услуг — ранен 55-летний водитель.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Сотрудники Следственного комитета (СК) по ЛНР фиксируют последствия каждой вражеской атаки.