В результате атак БПЛА на транспорт в ЛНР пять человек ранены и один погиб

Один человек погиб и пятеро ранены при атаках дронов на транспорт в ЛНР В результате атак БПЛА на транспорт в ЛНР пять человек ранены и один погиб

Москва7 июл Вести.В семи муниципалитетах ЛНР украинские БПЛА атаковали частные дома и гражданские автомобили мирных граждан. Есть жертвы и пострадавшие, написал глава республики Леонид Пасечник в MAX.

В Новоайдарском муниципальном округе украинский дрон ударил по автомобилю марки "Газель".

Ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын погиб сообщил глава региона

В Лисичанске при атаке беспилотника ВСУ на машину городской коммунальной службы ранения получили работники предприятия: 60-летний мужчина, 50-летняя и 52-летняя женщины.

В Старобельском муниципальном округе украинский БПЛА ударил по легковому автомобилю. Ранен 43-летний водитель.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, заверил Пасечник.

Кроме того, по его информации, легковые автомобили были атакованы дронами противника в Северодонецке и Краснодонском муниципальном округе, а в Первомайске ВСУ ударили по бульдозеру.