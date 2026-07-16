Трое погибли и семеро ранены в результате атаки дронов в ЛНР

Из-за атак БПЛА в ЛНР погибли три человека и семеро ранены Трое погибли и семеро ранены в результате атаки дронов в ЛНР

Москва16 июл Вести.За сутки в ЛНР три человека погибли и семь получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Системы ПВО и мобильные огневые группы противостояли вражеским ударам – сбито более 50 воздушных целей. Некоторым БПЛА удалось нанести удар говорится в сообщении

На автодороге в районе города Счастье из-за удара дрона по легковому автомобилю погиб водитель и двое пассажиров. Удалось выжить только одному мужчине, за его жизнь борются врачи.

На этом же участке дороги ранен водитель грузовика. Еще несколько грузовых и легковых машин повреждены ударами БПЛА, но обошлось без пострадавших.

В Белокуракинском муниципальном округе удар пришелся по жилому дому. Тяжело ранены 44-летняя женщина и 50-летний мужчина.

В Лисичанске БПЛА взорвался в районе поликлиники, ранены 36-летний и 38-летний мужчины. В Кременной в районе рынка осколочные ранения получила 62-летняя женщина.

Также враг нанес удары по гражданской инфраструктуре в Стаханове, Красном Луче и Кременском муниципальном округе. А на автодороге Краснодон – Изварино беспилотник столкнулся с грузовиком, обошлось без пострадавших.

Последствия ударов беспилотников фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.