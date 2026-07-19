Один человек погиб и трое пострадали из-за атаки дронов в ЛНР

В ЛНР во время атаки БПЛА погибла женщина и три человека ранены Один человек погиб и трое пострадали из-за атаки дронов в ЛНР

Москва19 июл Вести.В Луганской Народной Республике за минувшие сутки было уничтожено 20 беспилотников. В результате атак погибла женщина, еще три человека ранены. Об этом в мессенджере МАХ рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Украинский БПЛА ударил по легковой машине семейной пары в Троицком муниципальном округе. Ранения получил 64-летний мужчина. К несчастью, его жена погибла от полученных травм. говорится в сообщении

В частном секторе Кременной во время атаки дрона ранена 69-летняя женщина, которая находилась во дворе своего дома. Также дрон ударил рядом с магазином, где ранения получил 70-летний мужчина.

Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением врачей.