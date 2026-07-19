Москва19 июлВести.В Луганской Народной Республике за минувшие сутки было уничтожено 20 беспилотников. В результате атак погибла женщина, еще три человека ранены. Об этом в мессенджере МАХ рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Украинский БПЛА ударил по легковой машине семейной пары в Троицком муниципальном округе. Ранения получил 64-летний мужчина. К несчастью, его жена погибла от полученных травм.говорится в сообщении
В частном секторе Кременной во время атаки дрона ранена 69-летняя женщина, которая находилась во дворе своего дома. Также дрон ударил рядом с магазином, где ранения получил 70-летний мужчина.
Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением врачей.