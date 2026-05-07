Пасечник сообщил о гибели жительницы Луганска при атаке БПЛА Жертвой атаки украинских дронов стала жительница Луганска

Москва7 мая Вести.В результате атаки вечером 6 мая погибла жительница Луганска, сообщил в MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Артемовском районе города. К несчастью, погибла женщина говорится в сообщении

Медики, несмотря на все усилия, не смогли спасти пострадавшую, написал Пасечник. Дому нанесен серьезный ущерб.

Под массированные удары попали также Краснодонский, Сватовский, Славяносербский, Новоайдарский муниципальные округа. Большинство атак БПЛА отразили система ПВО и мобильные огневые группы.

Все последствия вражеских атак фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.