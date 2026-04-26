В ЛНР двое молодых людей и девушка погибли при прицельном ударе дрона ВСУ

В ЛНР трое молодых людей погибли в результате прицельного удара дрона ВСУ В ЛНР двое молодых людей и девушка погибли при прицельном ударе дрона ВСУ

Москва26 апр Вести.В селе Булгаковка ЛНР двое 18-летних молодых людей и 28-летняя девушка погибли при прицельном ударе украинского беспилотника, также ранения получили двое подростков и 21-летний юноша. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Трагедия произошла вечером 25 апреля.

Вражеский БПЛА прицельно ударил по молодежи, которая была на улице около дома. От полученных травм на месте погибли двое 18-летних парней и 28-летняя девушка… Ранения получили 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний парень написал Пасечник в своем канале в мессенджере MAX

Ко всему прочему, в тот же день украинский БПЛА ударил по пожилым женщинам. Их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Родным и близким погибших губернатор выразил соболезнования.

ВСУ продолжают воевать с детьми и стариками. Эти удары не имеют никакого военного смысла, только целенаправленное убийство мирных жителей. Агония перед неизбежным поражением заключил Пасечник

Жителей призвали соблюдать повышенные меры безопасности.