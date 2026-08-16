Один погиб и четверо ранены во время атаки беспилотников в ЛНР

В ЛНР в результате атаки БПЛА погиб один человек и четверо ранены Один погиб и четверо ранены во время атаки беспилотников в ЛНР

Москва16 авг Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасченик в своем МАХ-канале сообщил о массированной атаке беспилотников, в результате которой погиб один человек.

В Белокуракинском муниципальном округе вражеский БПЛА атаковал гражданскую грузовую "Газель". Водитель, уроженец Ростова-на-Дону, погиб от полученных травм говорится в сообщении

В Лисичанске дроны атаковали водовоз региона-шефа Республики Татарстан. Ранения получили 33-летний и 44-летний мужчины.

В Сватовском округе беспилотник атаковал многоквартирный дом. Ранена 66-летняя женщина.На автодороге в Новопсковском округе БПЛА ударил по легковой машине, ранен 42-летний водитель.

По информации главы республики, всего за сутки атакованы 16 муниципалитетов республики. Повреждена гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура.