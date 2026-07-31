В ЛНР уничтожено около 70 беспилотников, ранены два человека Двое ранены в результате атаки дронов в ЛНР, 70 дронов уничтожены

Москва31 июл Вести.За минувшие сутки в небе над Луганской Народной Республикой уничтожено около 70 БПЛА. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Благодаря слаженной работе систем ПВО и мобильных огневых групп удалось избежать серьезных последствий. За сутки уничтожено порядка 70 воздушных целей. говорится в сообщении

В Краснодонском муниципальном округе на территории предприятия из-за атаки дрона ранен водитель спецтехники.

В Кременском муниципальном округе беспилотник атаковал двор частного дома. 41-летний мужчина получил ранения.

Из-за атаки БПЛА повреждены автомобили в Лутугинском, Белокуракинском, Перевальском, Антрацитовском муниципальных округах и Красном Луче, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры, промышленные зоны в Новопскове, Ровеньках, Стаханове, Первомайске, а также в Лисичанске, Рубежном, Брянке. Последствия вражеских атак фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.