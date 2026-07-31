Москва31 июлВести.За минувшие сутки в небе над Луганской Народной Республикой уничтожено около 70 БПЛА. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Благодаря слаженной работе систем ПВО и мобильных огневых групп удалось избежать серьезных последствий. За сутки уничтожено порядка 70 воздушных целей.говорится в сообщении
В Краснодонском муниципальном округе на территории предприятия из-за атаки дрона ранен водитель спецтехники.
В Кременском муниципальном округе беспилотник атаковал двор частного дома. 41-летний мужчина получил ранения.
Из-за атаки БПЛА повреждены автомобили в Лутугинском, Белокуракинском, Перевальском, Антрацитовском муниципальных округах и Красном Луче, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры, промышленные зоны в Новопскове, Ровеньках, Стаханове, Первомайске, а также в Лисичанске, Рубежном, Брянке. Последствия вражеских атак фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.