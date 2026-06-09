Глава ЛНР Пасечник сообщил об атаке украинских дронов по АЗС ВСУ атаковали в ЛНР неработающую газораспределительную станцию и АЗС

Москва9 июн Вести.Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в ходе атаки БПЛА противника минувшей ночью были нанесены удары в том числе по АЗС и неработающей газораспределительной станции.

Всего, по его сведениям, в ночь на 9 июня ВСУ направили на республику 67 БПЛА. Большинство из них своевременно уничтожили российские силы ПВО и мобильные огневые группы, но некоторые объекты дроны противника все же смогли атаковать.

Удары были нанесены по неработающей газораспределительной станции и АЗС. … Обошлось без жертв написал Пасечник в MAX

Он подчеркнул, что оперативные службы своевременно среагировали и устраняют последствия, а следователи республиканского СУ СК фиксируют последствия вражеских атак по мирной инфраструктуре.