В ЛНР уничтожено 12 украинских БПЛА за ночь

Москва10 апр Вести.За прошедшую ночь в воздушном пространстве Луганской Народной Республики было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что ВСУ предпринимали попытку массированной атаки по территории республики.

Силами ПВО и мобильных огневых групп уничтожено 12 вражеских БПЛА написал он в MAX

Однако противник все же нанес удар по ряду объектов региона. В частности, по животноводческой ферме и промзонам двух округов.

Жертв в результате ударов нет. Поголовье скота спасено. Разрушения получили зернохранилища, заборы и фасады частных домов.