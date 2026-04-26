Москва26 апрВести.Сотрудники Росгвардии предотвратили ночную атаку украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Луганской Народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего было уничтожено девять беспилотников.
В ходе выполнения боевых задач на территории Луганской Народной Республики мобильные огневые группы Росгвардии сбили 9 беспилотников ВСУ самолетного типа, летевших в сторону населенных пунктовговорится в сообщении
Обломки упали в безлюдной местности, никто не пострадал.