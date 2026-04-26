Росгвардия уничтожила девять украинских БПЛА над ЛНР

В ЛНР Росгвардия сбила девять украинских беспилотников Росгвардия уничтожила девять украинских БПЛА над ЛНР

Москва26 апр Вести.Сотрудники Росгвардии предотвратили ночную атаку украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Луганской Народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего было уничтожено девять беспилотников.

В ходе выполнения боевых задач на территории Луганской Народной Республики мобильные огневые группы Росгвардии сбили 9 беспилотников ВСУ самолетного типа, летевших в сторону населенных пунктов говорится в сообщении

Обломки упали в безлюдной местности, никто не пострадал.