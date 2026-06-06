За сутки бойцы Росгвардии уничтожили в ЛНР 10 украинских БПЛА

В ЛНР росгвардейцы сбили за сутки 10 украинских БПЛА За сутки бойцы Росгвардии уничтожили в ЛНР 10 украинских БПЛА

Москва6 июн Вести.Бойцы Росгвардии за одни сутки уничтожили на территории Луганской Народной Республики 10 вражеских дронов, сообщает пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

Отмечается, что ВСУ пытались атаковать гражданскую инфраструктуру.

Мобильные огневые группы Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в Луганской Народной Республике, в вечернее и ночное время уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с боевой нагрузкой говорится в сообщении

Обошлось без пострадавших, разрушений на земле нет.