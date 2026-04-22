МО РФ: силы ПВО сбили 10 украинских дронов за четыре часа

Москва22 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ вечером в среду уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Дежурные средства ПВО отработали в период с 16.00 до 20.00 мск над тремя российскими регионами - Белгородской, Брянской и Курской областями.

Ранее власти Брянской области сообщили об одном уничтоженном дроне над регионом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

За предыдущие восемь часов российская ПВО перехватила 40 БПЛА ВСУ.