Москва28 маяВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за 12 часов сбили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что средства ПВО перехватили вражеские дроны в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Украинские беспилотники уничтожили над территориями Белгородской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.
В ночь на 28 мая дежурные средства ПВО сбили над территорией России 62 беспилотника ВСУ.