МО РФ: средства ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над российскими регионами за 12 часов

Москва28 мая Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за 12 часов сбили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что средства ПВО перехватили вражеские дроны в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Украинские беспилотники уничтожили над территориями Белгородской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

В ночь на 28 мая дежурные средства ПВО сбили над территорией России 62 беспилотника ВСУ.