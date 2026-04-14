Минобороны: силы ПВО за 12 часов сбили 11 дронов ВСУ над регионами России

Москва14 апр Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов во вторник сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что речь идет о периоде с 08:00 мск до 20:00 мск 14 апреля.

...Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что беспилотники сбиты над акваторией Черного моря, Крымом, над Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областями.

Ранее российские ПВО за сутки в зоне специальной военной операции уничтожили 391 беспилотник и 14 управляемых авиабомб ВСУ.