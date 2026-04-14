Москва14 апрВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов во вторник сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что речь идет о периоде с 08:00 мск до 20:00 мск 14 апреля.
...Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что беспилотники сбиты над акваторией Черного моря, Крымом, над Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областями.
Ранее российские ПВО за сутки в зоне специальной военной операции уничтожили 391 беспилотник и 14 управляемых авиабомб ВСУ.