Российская ПВО перехватила 11 украинских дронов, в том числе над Дагестаном

Средства ПВО РФ уничтожили 11 дронов киевского режима за 9 часов Российская ПВО перехватила 11 украинских дронов, в том числе над Дагестаном

Москва24 апр Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов киевского режима над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что БПЛА самолетного типа были перехвачены в период с 11.00 по 20.00 по московскому времени.

Дроны ВСУ удалось сбить в небе над акваторией Черного моря, Крымом, Дагестаном, а также над Курской, Белгородской и Ростовской областями.

Ранее МИД РФ опубликовал информацию о том, что за три месяца 2026 года от атак киевского режима по территории России пострадали 1418 человек.