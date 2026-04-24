Москва24 апрВести.Дежурные средства противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов киевского режима над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что БПЛА самолетного типа были перехвачены в период с 11.00 по 20.00 по московскому времени.
Дроны ВСУ удалось сбить в небе над акваторией Черного моря, Крымом, Дагестаном, а также над Курской, Белгородской и Ростовской областями.
Ранее МИД РФ опубликовал информацию о том, что за три месяца 2026 года от атак киевского режима по территории России пострадали 1418 человек.