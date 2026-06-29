Москва29 июнВести.Дежурные средства противовоздушной обороны российской армии уничтожили 96 беспилотников киевского режима в небе над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что Вооруженные силы Украины применяли беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Дроны были уничтожены в период с 7.00 по 14.00 по московскому времени.
Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областями, а также в небе над московским регионом, Краснодарским Краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ сбили 209 дронов киевского режима при попытке атаковать объекты на территории России.