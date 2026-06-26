МО: силы ПВО сбили 68 дронов ВСУ над регионами России, Азовским и Черным морями

За шесть часов сбито 68 дронов над регионами России, Азовским и Черным морями МО: силы ПВО сбили 68 дронов ВСУ над регионами России, Азовским и Черным морями

Москва26 июн Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 68 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами, а также Азовским и Черным морями. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что украинские дроны перехватили в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, а также Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

Днем 26 июня сообщалось, что силы ПВО за пять часов сбили 61 дрон Украины.