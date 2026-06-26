Москва26 июнВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 68 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами, а также Азовским и Черным морями. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что украинские дроны перехватили в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.
Перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, а также Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.
Днем 26 июня сообщалось, что силы ПВО за пять часов сбили 61 дрон Украины.