МО РФ: силы ПВО России сбили 40 беспилотников ВСУ за шесть часов

Силы ПВО России сбили 40 украинских дронов за шесть часов МО РФ: силы ПВО России сбили 40 беспилотников ВСУ за шесть часов

Москва16 июн Вести.Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила 40 беспилотников Вооруженных сил Украины за шесть часов, сообщило Минобороны РФ.

Аппараты противника ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее Минобороны России сообщило, что российская ПВО сбила 151 дрон ВСУ за семь часов.