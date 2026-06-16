Минобороны: силы ПВО за семь часов сбили 151 украинский БПЛА

ПВО сбила 151 дрон ВСУ за семь часов Минобороны: силы ПВО за семь часов сбили 151 украинский БПЛА

Москва16 июн Вести.Дежурные средства российской системы ПВО в период с 7.00 по 14.00 мск сбили 151 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что сбитые дроны относились к аппаратам самолетного типа.

Агрессии киевского режима подверглись территории Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областей, Подмосковья, Краснодарского края, Крыма, а также акватории Черного и Азовского морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы.