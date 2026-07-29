ПВО РФ за 12 часов уничтожила 150 украинских беспилотников МО РФ: ПВО уничтожила 150 украинских беспилотников над территорией России

Москва29 июл Вести.Силы противовоздушной обороны с утра уничтожила 150 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, воздушные цели сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Ростовской областей. Кроме того, ПВО сбила беспилотники в небе над Крымом, Удмуртией, а также Краснодарским и Пермским краями.

Также БПЛА ВСУ уничтожены над акваторией Черного моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ПВО в течение прошедшей ночи уничтожила 295 беспилотников ВСУ над территорией РФ.