ПВО России с утра ликвидировала 116 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО уничтожили 116 украинских БПЛА над территорией России

Москва5 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра уничтожили 116 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, а также Тверской областей.

Кроме того, БПЛА ликвидированы в небе над Московским регионом и Крымом.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение ночи ПВО сбила 71 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и Черным морем.