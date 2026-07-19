Москва19 июл Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 18 июля до 08.00 мск 19 июля.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала беспилотники в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Также БПЛА нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в течение прошедших суток в Белгородской области уничтожено 173 беспилотника, в результате украинских атак два человека погибли, еще девять пострадали.