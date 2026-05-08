МО РФ: с 7.00 до 14.00 мск над российскими регионами сбиты 145 украинских БПЛА

ПВО РФ за семь часов сбила 145 беспилотников ВСУ МО РФ: с 7.00 до 14.00 мск над российскими регионами сбиты 145 украинских БПЛА

Москва8 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 7.00 до 14.00 мск сбили 145 украинских дронов над регионами страны, в том числе Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и Чеченской Республикой, сообщили в МО РФ.

Украинские БПЛА уничтожены также над акваториями Черного и Азовского морей, территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Пермского края, Республики Адыгея.

Ранее в ведомстве заявили, что Киев более 1,6 тысячи раз нарушил объявленное в честь празднования Дня Победы перемирие.

Как информировали в Минобороны, средства ПВО вне зоны проведения СВО сбили 396 украинских средств воздушного нападения, в том числе 6 ракет "Нептун".