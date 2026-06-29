МО РФ: с 14.00 до 20.00 сбиты 75 украинских БПЛА над регионами России

ПВО за шесть часов сбила 75 дронов ВСУ над российскими регионами МО РФ: с 14.00 до 20.00 сбиты 75 украинских БПЛА над регионами России

Москва29 июн Вести.Российские средства противовоздушной обороны с 14.00 до 20.00 мск уничтожили над 10 регионами страны, Черным и Азовским морями 75 беспилотников ВСУ, информировали в МО РФ.

В сообщении министерства отмечается, что украинские БПЛА сбиты Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.

Ранее Минобороны сообщало, что с 7.00 до 14.00 мск над регионами России были сбиты 96 украинских беспиотников.