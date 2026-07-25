Средства ПВО уничтожили 146 украинских БПЛА в небе над регионами России

Силы ПВО сбили 146 беспилотников ВСУ над регионами России за 25 июля Средства ПВО уничтожили 146 украинских БПЛА в небе над регионами России

Москва25 июл Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 146 дронов Вооруженных сил Украины в течение дня 25 июля в небе над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее Минобороны отчиталось, что силы ПВО в ночь на 25 июля уничтожили 328 беспилотников ВСУ.