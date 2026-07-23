Минобороны: ПВО в ночь на четверг сбила 223 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Силы ПВО в ночь на четверг сбили 223 украинских дрона над регионами России Минобороны: ПВО в ночь на четверг сбила 223 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Москва23 июл Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 23 июля, уничтожили 223 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем канале в MAX.

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы в период с 20.00 22 июля до 08.00 23 июля по московскому времени.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Тверской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на среду, 22 июля, средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 242 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами.