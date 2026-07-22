Минобороны: силы ПВО в ночь на среду сбили 242 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО в ночь на среду сбили 242 дрона ВСУ над регионами России Минобороны: силы ПВО в ночь на среду сбили 242 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Москва22 июл Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 22 июля, уничтожили 242 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем канале в MAX.

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы в период с 20.00 21 июля до 08.00 22 июля по московскому времени.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Новгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Ростовской, Курской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на вторник, 21 июля, средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 209 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами.