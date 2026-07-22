Москва22 июлВести.Один беспилотный летательный аппарата ликвидировали российские средства противовоздушной обороны в результате отражения ночной атаки на территории Тульской области, об этом в личном канале МАХ написал утром 22 июля губернатор региона Дмитрий Миляев.
Ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотниксообщил чиновник
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Разрушений зданий также не зафиксировано.