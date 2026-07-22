Миляев: силы ПВО ликвидировали БПЛА при отражении атаки в Тульской области

Беспилотник уничтожен в Тульской области Миляев: силы ПВО ликвидировали БПЛА при отражении атаки в Тульской области

Москва22 июл Вести.Один беспилотный летательный аппарата ликвидировали российские средства противовоздушной обороны в результате отражения ночной атаки на территории Тульской области, об этом в личном канале МАХ написал утром 22 июля губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник сообщил чиновник

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Разрушений зданий также не зафиксировано.