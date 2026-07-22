Москва22 июл Вести.Более двадцати беспилотных летательных аппаратов ликвидировали силы противовоздушной обороны минувшей ночью над территорией Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Более двух десятков БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Гуково, а также в 8 районах области