Москва22 июлВести.Более двадцати беспилотных летательных аппаратов ликвидировали силы противовоздушной обороны минувшей ночью над территорией Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Более двух десятков БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Гуково, а также в 8 районах областиуказал чиновник в личном канале МАХ
По его сведениям, атаке подверглись: Зерноградский, Мясниковский, Тарасовский, Белокалитвинский, Константиновский, Красносулинский, Каменский, Неклиновский районы.
В результате падения обломков дрона загорелась озимая пшеница в Кагальницком районе. Возгорание ликвидировано.
В результате случившегося никто не пострадал.