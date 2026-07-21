Минобороны: ПВО в ночь на 21 июля сбили 209 дронов ВСУ над регионами России

Силы ПВО в ночь на вторник сбили 209 беспилотников ВСУ над регионами России Минобороны: ПВО в ночь на 21 июля сбили 209 дронов ВСУ над регионами России

Москва21 июл Вести.Средства противовоздушной обороны в ночь на вторник, 21 июля, обнаружили и ликвидировали 209 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами, сообщает Министерство обороны России.

В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении российского военного ведомства

Украинские дроны были нейтрализованы в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Рязанской областями. Также беспилотники ВСУ уничтожили над территорией Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев и Крыма.

Помимо этого, украинские дроны были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, добавили в военном ведомстве РФ.

Минобороны России 20 июля сообщало, что в ночь на понедельник был уничтожен 381 БПЛА ВСУ. Как уточняло ведомство, украинские дроны были нейтрализованы в период с 20.00 19 июля до 08.00 20 июля по московскому времени