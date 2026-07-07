Москва7 июлВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 7 июля, уничтожили 452 беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В течение ночи в период с 20.00 мск 6 июля до 8.00 мск 7 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении
Уточняется, что дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, территорией Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что средства ПВО за сутки уничтожили 811 беспилотников и девять авиабомб ВСУ в зоне СВО.