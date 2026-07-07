Российские ПВО сбили за ночь 452 дрона ВСУ над регионами страны

Средства ПВО уничтожили за ночь 452 беспилотника ВСУ над регионами России Российские ПВО сбили за ночь 452 дрона ВСУ над регионами страны

Москва7 июл Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 7 июля, уничтожили 452 беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В течение ночи в период с 20.00 мск 6 июля до 8.00 мск 7 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, территорией Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за сутки уничтожили 811 беспилотников и девять авиабомб ВСУ в зоне СВО.