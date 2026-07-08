Средства ПВО в ночь на 8 июля сбили 415 дронов ВСУ над регионами России Силы ПВО уничтожили 415 украинских беспилотников над территорией России

Москва8 июл Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России в ночь на 8 июля сбили 415 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В течение ночи в период с 20.00 мск 7 июля до 8.00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Отмечается, что БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по промышленному предприятию в Киеве, на котором собирали компоненты для крылатых ракет FP-5 "Фламинго".