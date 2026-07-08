Армия России поразила предприятие в Киеве, где хранились ракеты "Фламинго"

ВС РФ ударили по предприятию в Киеве, где ВСУ делали и хранили ракеты "Фламинго" Армия России поразила предприятие в Киеве, где хранились ракеты "Фламинго"

Москва8 июл Вести.Российские военнослужащие нанесли удар по промышленному предприятию в Киеве, на котором собирали компоненты для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что речь идет о предприятии компании "САМСУНГ-УКРАИНА".

В результате удара поражены: промышленное предприятие, … на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго" отмечается в сообщении

Также российские войска поразили цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

6 июля сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по военным и топливно-энергетическим объектам (ТЭК) Украины. В результате нападения поражена инфраструктура военных аэродромов в пяти украинских областях.