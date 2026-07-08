Москва8 июлВести.Российские военнослужащие нанесли удар по промышленному предприятию в Киеве, на котором собирали компоненты для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что речь идет о предприятии компании "САМСУНГ-УКРАИНА".
В результате удара поражены: промышленное предприятие, … на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго"отмечается в сообщении
Также российские войска поразили цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.
6 июля сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по военным и топливно-энергетическим объектам (ТЭК) Украины. В результате нападения поражена инфраструктура военных аэродромов в пяти украинских областях.