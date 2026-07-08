Москва8 июлВести.Депутат от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов, ассоциируемый с Украинской повстанческой армией (УПА) (запрещена в России за экстремизм).
Об этом парламентарий сообщила в социальной сети X.
Инцидент случился во время дебатов в Европейском парламенте, где депутат выступила против включения Украины в Евросоюз.
Я … разорвала флаг Бандеры, символизирующий геноцид польских гражданпояснила Зайончковская-Герник
Она заявила, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского по героизации нацизма должны вызывать осуждение и существенно замедлить процесс вступления Украины в евросодружество.
Путь Украины в ЕС с символом убийц на флагах — это позорконстатировала политик
Ранее американский журнал Responsible Statecraft писал, что официальный курс Киева на прославление националистов УПА отдаляет страну от Европейского союза.