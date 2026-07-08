В Европарламенте разорвали флаг УПА Депутат ЕП Зайончковская-Герник порвала флаг УПА в Европарламенте

Москва8 июл Вести.Депутат от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов, ассоциируемый с Украинской повстанческой армией (УПА) (запрещена в России за экстремизм).

Об этом парламентарий сообщила в социальной сети X.

Инцидент случился во время дебатов в Европейском парламенте, где депутат выступила против включения Украины в Евросоюз.

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Она заявила, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского по героизации нацизма должны вызывать осуждение и существенно замедлить процесс вступления Украины в евросодружество.

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Ранее американский журнал Responsible Statecraft писал, что официальный курс Киева на прославление националистов УПА отдаляет страну от Европейского союза.