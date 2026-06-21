Захарова напомнила, что жертвами экстремистской УПА были советские граждане Захарова: жертвами экстремисткой УПА были граждане Советского Союза

Москва21 июн Вести.Жертвами Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в РФ экстремистская организация) в ходе Волынской резни были по большей части поляки, однако на тот момент они уже считались советскими гражданами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она написала в Telegram-канале после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за решения присвоить одному из подразделений украинских боевиков имя "героев УПА".

Да, жертвами украинских националистов из УПА в ходе Волынской резни 1943-1944 гг. были преимущественно поляки. Но с 1 ноября 1939 года они были советскими гражданами. После разгрома Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 г. Западная Украина (бывшая польская территория – прим. ред.) вошла в состав Союза ССР отметила дипломат

Боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) — УПА — в годы войны сражалось против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году, в ходе которого зверски были убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.

Трактовка тех событий остается одним из самых болезненных вопросов в польско-украинских отношениях: летом 2016 года нижняя палата польского парламента признала 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Второй Польской республики в 1943-1945 годах.

Ранее Навроцкий подчеркнул, что чествованием убийц польского населения Зеленский превысил болевой порог Варшавы.

Как заявлял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава киевского режима легко найдет замену ордену Белого орла и повесит на себя нацистский Железный крест.