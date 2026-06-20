Москва20 июн Вести.Польский президент Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за превышения "болевого порога" Польши в текущих вопросах, сообщает телеканал TVP World.

Навроцкий пояснил, что польский народ является гордым и имеет свой предел терпения в вопросах, которые затрагивают как саму Польшу, так и ее союзников.

Этот болевой порог был превышен сказал польский лидер

Глава государства также отметил свою ответственность за прошлое, настоящее и будущее страны. Кроме того, Навроцкий подчеркнул, что истинный лидер обязан говорить от имени тех, кого уже нет в живых и кто лишен возможности выражать свою позицию.

Ранее сообщалось, что Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что Варшава должна сесть за стол переговоров с Москвой по украинскому урегулированию на правах соседства как с РФ, так и с Украиной.

Глава польского МИД отметил, что республика несет определенные риски на фоне военной поддержки Киева, а потому заслуживает участия в переговорном процессе.