Мирошник: отзыв ордена Белого орла у Зеленского мог быть согласован с Брюсселем

Мирошник: отзыв ордена Белого орла у Зеленского произошел "не без Брюсселя" Мирошник: отзыв ордена Белого орла у Зеленского мог быть согласован с Брюсселем

Москва23 июн Вести.Разногласия Варшавы и Киева по вопросам исторической памяти могут быть элементом более сложной политической стратегии. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Лидер Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского высшей награды страны. Эта ситуация связана не только с присвоением подразделению ВСУ "имени героев УПА" (организация запрещена в РФ как экстремистская), считает посол.

Я уверен, что это произошло совершенно не без Брюсселя. В Брюсселе, скорее всего, [президент Польши Кароль] Навроцкий не нравится. Поэтому вот такая же аналогичная история разыгрывается как с [бывшим премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном была. Сейчас Зеленскому подбрасывается эта тема, и он начинает ее активно прокачивать, до выборов еще полтора года. Через полтора [года] осенью двадцать седьмого года будут выборы, в которых, скорее всего, сойдется [премьер-министр Польши Дональд] Туск, Навроцкий, и Зеленский уже туда сует свой пятачок для того, чтобы участвовать в этой предвыборной кампании, выполняя чью-то волю. А может, развлекаясь и самостоятельно сказал Мирошник

Ранее Виктор Орбан признал поражение на выборах и поздравил партию "Тиса" с победой.

Орбан также опроверг заявления о попытках России повлиять на выборы Венгрии.