Захарова дала Польше совет по поводу сданных в Киеве наград Захарова советует Польше направить в Канаду награду Зеленского

Москва20 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендует Варшаве направить в Канаду награду, которой лишили Владимира Зеленского.

Скандал между Варшавой и Киевом разгорелся после решения на Украине присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, организация признана террористической и запрещена в РФ). В результате президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, высшей государственной награды Польши.

Сданные киевским режимом орден "Белый орел" и другие награды Варшава может направить в Канаду Гуньке и другим нацистским коллаборационистам. Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать написала она в своем Telegram-канале

По мнению портала Myśl Polska, лишение Зеленского ордена Белого орла указывает на явное ослабление позиций главы киевского режима на международной арене, запущенном с подачи США.

Тема Волынской резни и оценки деятельности лидеров украинских националистов остается одной из самых сложных и болезненных в отношениях между Варшавой и Киевом.