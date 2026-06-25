Захарова предложила Варшаве кандидата для ордена Белого орла вместо Зеленского Захарова: Польша могла наградить орденом Белого орла Ежи Тыца, а не Зеленского

Москва25 июн Вести.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала лишение Владимира Зеленского ордена Белого орла в Польше. Дипломат в ответ на вопрос "Ленты.ру" указала, что Варшава могла бы найти более достойного человека для вручения высшей государственной награды.

Может быть, Польша дала бы высшую награду тем, кто работает на благо своего отечества с целью сохранения исторической памяти... Ежи Тыцу можно было бы дать награду заявила Захарова

Она напомнила, что польский активист на протяжении многих лет защищал памятники советским воинам, подвергаясь за это давлению со стороны официальной Варшавы.

Ежи Тыц был руководителем мемориального общества "Курск.2 и трагически погиб в зоне проведения специальной военной операции. В 2020 году его наградили медалью "Памяти героев Отечества". Из-за жесткого преследования со стороны польских властей активист был вынужден покинуть родину и в последние годы жил в России.