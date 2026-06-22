В Варшаве жестко ответили на жалобы о лишении Зеленского ордена В Польше объяснили, почему у Зеленского отобрали орден Белого орла

Москва22 июн Вести.Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак ответила на упреки в том, что у Владимира Зеленского отобрали орден Белого орла, а у диктатора Бенито Муссолини и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера – нет. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети X.

Енджак отметила, что орден Белого орла – это символ благодарности Польши и высшая награда, которая присуждается только тем, кто уважает национальные ценности республики. Среди обладателей ордена – папа Иоанн Павел II, генералы Владислав Андерс и Станислав Мачек, Витольд Пилецкий, премьер-министр Ян Ольшевский, диссидент Анджей Почобут и ряд других иностранцев, включая государственных деятелей.

Зеленский упомянул Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шредера, которые не были лишены этой чести. Первые двое давно умерли, и Польша не отменяет этот орден посмертно говорится в публикации

Она также отметила, что Шрёдер никогда не позволял себе открытых оскорбительных высказываний в адрес Польши, как это делал глава киевского режима. Кроме того, напомнила министр канцелярии, при экс-премьере ФРГ не было установлено ни одного памятника Гитлеру или Гиммлеру, и ни одно подразделение бундесвера не было названо в честь “героев СС”.

Более того, Зеленский, который сейчас жалуется на то, что Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шредера не лишили ордена, не жаловался на то, что они его получили, когда он сам получил его три года назад подчеркнула Енджак

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Поводом для этого стало решение Киева присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны.