Москва22 июн Вести.В Польше возмущены тем, как Киев отреагировал на ситуацию вокруг ордена Белого орла. Об этом ИС "Вести" рассказал общественный деятель объединения "Польша - Восток", политолог Александр Яцек.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла. Вслед за Зеленским три бывших президента Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) – вернули польские награды.

Да, это уже большая проблема во взаимоотношениях между Польшей и Украиной. По последним опросам больше чем 70% поляков одобряет решение президента Навроцкого лишить Зеленского этого ордена. Стоит напомнить, что ордену больше чем 300 лет, а получили его более тысячи человек и Зеленский, в принципе, единственный из тысячи, кого этого ордера лишили на официальном государственном уровне. Так что это и политическая проблема, и проблема отношений между поляками и украинцами сказал он

Отказ украинских политиков от польской награды вызывает негативное отношение у поляков, указал эксперт.

Вслед за Зеленским начали отсылать свои ордена бывшие президенты Украины. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что эта бандеровская идеология, которая сейчас царствует на Украине, не случайная, а планомерная… И для поляков это, конечно, как некоторые говоря, плевок в лицо. Другие говорят: все маски спали и понятно, что будет с Украиной, если там и дальше будет идти бандеровская идеология на уровне государства. С Польшей это абсолютно не совместимо, не по дороге добавил он

Ранее в Варшаве жестко ответили на жалобы о лишении Зеленского ордена.