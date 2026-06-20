Москва20 июнВести.Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) решил вернуть Польше орден Белого орла – высшую награду республики. Об этом он написал в одной из своих соцсетей.
Порошенко сообщил об отказе от ордена после того, как польский президент Кароль Навроцкий лишил аналогичной награды главу киевского режима Владимира Зеленского.
Я решил отказаться от ордена Белого орла. Две недели назад я пообещал пойти на этот шаг, если не удастся убедить президента Польши не принимать неправильное решение. К сожалению, это не удалосьнаписал бывший украинский лидер
Такое же решение приняли экс-президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Сам Зеленский также сообщил, что возвращает орден Навроцкому.
Зеленского лишили высшей польской награды в ответ на присвоение подразделению ВСУ имени "героев УПА" (организация запрещена в РФ) – Украинская повстанческая армия ответственна за массовые убийства поляков в 1943 году.