Порошенко вслед за Зеленским и Кучмой отказался от ордена Белого орла

Порошенко принял решение отказаться от польского ордена Белого орла Порошенко вслед за Зеленским и Кучмой отказался от ордена Белого орла

Москва20 июн Вести.Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) решил вернуть Польше орден Белого орла – высшую награду республики. Об этом он написал в одной из своих соцсетей.

Порошенко сообщил об отказе от ордена после того, как польский президент Кароль Навроцкий лишил аналогичной награды главу киевского режима Владимира Зеленского.

Я решил отказаться от ордена Белого орла. Две недели назад я пообещал пойти на этот шаг, если не удастся убедить президента Польши не принимать неправильное решение. К сожалению, это не удалось написал бывший украинский лидер

Такое же решение приняли экс-президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Сам Зеленский также сообщил, что возвращает орден Навроцкому.

Зеленского лишили высшей польской награды в ответ на присвоение подразделению ВСУ имени "героев УПА" (организация запрещена в РФ) – Украинская повстанческая армия ответственна за массовые убийства поляков в 1943 году.