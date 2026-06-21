Медведев: экс-президенты Украины проявили себя как нацисты в истории с орденами

Медведев: отказавшись от орденов, экс-лидеры Украины выставили себя нацистами Медведев: экс-президенты Украины проявили себя как нацисты в истории с орденами

Москва21 июн Вести.Отказ бывших президентов Украины от польского ордена "Белого орла" после лишения Польшей Владимира Зеленского этой награды из-за ситуации вокруг УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) демонстрирует, что все они - реальные нацисты. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее от польской награды публично отказались экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

После того как ублюдка с остекленевшими глазками лишили польского ордена "Белого орла", сервильные подданные несуществующей Украины тоже отказалась от аналогичных наград. Вывод прост: четверо из живых бывших руководителей так называемой Украины - кучма, ющенко, порошенко и, конечно, обдолбанный уродец (ведь он тоже бывший) - возвратом своих орденов признали, что они реальные 100% нацисты подчеркнул Медведев

Ранее Зеленского лишили высшей польской награды в ответ на присвоение подразделению ВСУ имени "героев УПА" (Украинская повстанческая армия ответственна за массовые убийства поляков в 1943 году).