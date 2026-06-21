Депутат Михкельсон: спор Украины и Польши отвлекает их от противодействия России

Забыли о России: Эстония раскритиковала Украину и Польшу за конфликт из-за УПА Депутат Михкельсон: спор Украины и Польши отвлекает их от противодействия России

Москва21 июн Вести.Конфликт между Польшей и Украиной, связанный с "войной орденов" и разногласиями по поводу героизации пособников нацистов, отвлек обе страны от задачи по противостоянию России.

Такое мнение высказал председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

Очень грустно наблюдать, как Польша и Украина отвлекаются от своей важнейшей задачи — теряют единство, которое так важно для противодействия России написал эстонский политик в соцсети Х

Комментарий Михкельсона последовал в ответ на публикацию в упомянутой соцсети премьером Польши Дональдом Туском поста со схожей точкой зрения.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского высшей польской награды в ответ на решение главы киевского режима присвоить одному из подразделений ВСУ наименование "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ответ на это от ордена Белого орла отказались трое бывших президентов Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Аналогичным образом поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и украинский посол в Варшаве Василий Боднар.