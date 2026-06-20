Ющенко отказался от польского ордена Белого орла Бывший президент Украины Ющенко отказался от ордена Белого орла

Москва20 июн Вести.Бывший украинский президент Виктор Ющенко отказался от высшей награды в Польше – ордена Белого орла, сообщают украинские СМИ.

Ранее от награды отказался его предшественник Леонид Кучма. Украинские государственные деятели приняли такое решение после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил ордена главу киевского режима Владимира Зеленского.

Также от польских государственных наград отказались глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), глава МИД Украины Андрей Сибига и посол страны в Польше Василий Боднар.